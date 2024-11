Racisten in blackface belagen KOZP-demonstranten in Zeeland

In het Zeeuwse Yerseke heeft de politie zaterdagmiddag moeten ingrijpen toen actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) door een plaatselijke knokploeg werd belaagd. Volgens een verslaggever van het ANP waren er honderden dorpelingen op de been. Zo'n twintig actievoerders van KOZP werden door hen bekogeld met eieren. Zeker twee mensen zijn aangehouden, aldus de verslaggever. Er is veel politie aanwezig.

Voorafgaand aan de intocht meldde PZC al dat dorpsbewoners "zich in een levendige groepsapp om haar tradities te verdedigen" hadden verzameld. "De knokploegen staan nog net niet klaar." Yerseke is een van de weinige plaatsen in Nederland waar de pieten nog altijd in racistisch blackface gehuld zijn. Over de bereidheid geweld te gebruiken tegen de activisten zegt een dorpsbewoner: "Nou... Als er eenmaal drank en drugs in het spel zit... Tja, het blijft een vissersdorp."