Racisten belagen vreedzame KOZP-demonstranten in De Lier, ME komt in actie tijdens kinderfeest

Opnieuw onverkwikkelijke taferelen in De Lier waar groep racisten met projectielen en zwaar vuurwerk een vreedzame demonstratie van Kick Out Zwarte Piet heeft aangevallen. De activisten van KOZP waren zoals vorig jaar reeds beloofd naar de plaats in het Westland gekomen omdat daar vast wordt gehouden aan de racistische traditie van Zwarte Piet. Drie touringcars met demonstranten trokken naar De Lier om de inwoners aldaar mee te nemen naar de 21e eeuw.