Racisten bedreigen burgemeester Wijdemeren

Hardcore racisten, pardon: bezorgde burgers hebben burgemeester Mark Verheijen van Wijdemeren bedreigd toen hij de moeite nam om met hen in gesprek te gaan over de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht. Dat blijkt uit beelden uit de livestream van Defend Wijdemeren.

“Je bent persoonlijk aansprakelijk”, bijt een deelnemer aan het extreemrechtse protest de burgemeester toe. “We zoeken je op”, zegt een ander. “We jagen je op, gevaarlijke gek dat je er bent”, roept een derde.

Bedreigingen aan het adres van lokale bestuurders en politici vormen een groeiend probleem. De afgelopen vier jaar verdubbelde het aantal gemeenteraadsleden dat agressie, intimidatie of geweld ervoer, blijkt uit een eerder dit jaar afgenomen enquête van Binnenlands Bestuur. De toename is met name het gevolg van de protesten tegen de opvang van vluchtelingen.

Rechtse en extreemrechtse partijen hebben de afgelopen jaren alles op alles gezet om het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen te ondermijnen. Daarmee benadelen ze ook hun partijgenoten: burgemeester Mark Verheijen is lid van de VVD. Eerder zat hij namens die partij in de Tweede Kamer (2012-2015). Hij gaf zijn zetel op vanwege dubieuze declaraties.

