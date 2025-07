Racist Trump trekt Amerika terug uit zogenaamd 'woke' UNESCO Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 206 keer bekeken • bewaren

De Verenigde Staten trekken zich opnieuw terug uit UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur. Dat meldt France 24. Het racistische Trump-regime heeft besloten het Amerikaanse lidmaatschap op te zeggen omdat de organisatie volgens het Witte Huis "woke doelen steunt die verdeeldheid zaaien" en "sociale doelen die totaal niet aansluiten bij het beleid van gezond verstand waar Amerikanen in november voor gestemd hebben." Het Amerikaanse vertrek gaat eind december 2026 in.

Het Witte Huis zou onder meer aanstoot nemen aan een adviesstuk over racismebestrijding en een document over gendergelijkheid in India. Ook noemt het Trump-regime door UNESCO beschermd Palestijns werelderfgoed "in werkelijkheid Israëlisch erfgoed". Sinds het aantreden van het tweede Trump-regime heeft de Amerikaanse overheid de jacht geopend op organisaties die zich bezighouden met diversiteit. Zo werden in de VS zelf al een keur aan Zwarte en vrouwelijke overheidsmedewerkers ontslagen ten faveure van witte mannen. Ook heeft de VS onder meer wetenschappelijke instellingen in het buitenland opgedragen ditzelfde racistische beleid in te voeren en gedreigd anders samenwerking met de VS stop te zetten.

Het is de derde keer dat de VS UNESCO verlaat en de tweede keer onder een Trump-regering. De eerste Amerikaanse terugtrekking vond plaats in 1984 onder president Ronald Reagan, vanwege onvrede over de wijze waarop de organisatie werd bestuurd en omdat Reagan vond dat UNESCO te veel de belangen van de Sovjet-Unie diende. De VS keerden in 2003 terug onder president Bush, stapten in 2017 opnieuw uit onder Trump vanwege vermeende anti-Israëlische vooroordelen, en traden in 2023 weer toe onder Joe Biden.

Het Amerikaanse vertrek is een klap voor de mede door de VS opgerichte maar in Parijs gevestigde organisatie. De Verenigde Staten leveren ongeveer 8 procent van UNESCO's totale budget, wat aanzienlijk lager is dan de 20 procent tijdens Trumps eerste terugtrekking. UNESCO, vooral bekend van het aanwijzen van Werelderfgoedsites zoals de Grand Canyon, werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog om vrede te bevorderen door internationale samenwerking in onderwijs, wetenschap en cultuur.