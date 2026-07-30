Racist saboteert wereldtitel van Belgische atlete Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 390 keer bekeken • Bewaren

De Belgische powerliftster Sonita Muluh is de dupe geworden van een racistische saboteur. Ze werd tijdens het WK vorige maand het Litouwse Druskininkai bewust tegengewerkt door een racistische medewerker van het toernooi, een zogeheten spotter.

Dergelijke spotters assisteren als atleten zware gewichten in de lucht tillen. Een van de spotters bleek een Litouwse racist. De partner en coach van Muluh vertelt aan De Standaard wat er gebeurde.

“[B]ij de derde poging stak de Litouwer zijn knie onder het gewicht om te beletten dat Sonita haar beweging volledig kon uitvoeren. Voor hetzelfde geld was ze uit evenwicht geraakt met mogelijk zware gevolgen. Spotters moeten net ingrijpen als het misloopt om blessures te voorkomen. Ik ben meteen gaan protesteren, maar Sonita kreeg geen herkansing of een vierde poging.”

Ook bij twee andere atleten van kleur deed de Litouwer een sabotagepoging. De opzet kwam aan het licht toen de Litouwer zelf op sociale media schreef waarom hij zijn knie op de verkeerde plaats neerzette. “Ik ben een racist en ik deed het opzettelijk omdat ik jou haat, piece of shit”, schreef hij.

De Litouwse bond heeft hem inmiddels levenslang geschorst.