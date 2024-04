Racist aangehouden wegens ernstige bedreiging burgemeester Houten

Burgemeester Gilbert Isabella van Houten is ernstig bedreigd door een racist. De politie heeft inmiddels een 53-jarige verdachte uit de plaats aangehouden. De man was tegen de tijdelijke opvang van asielzoekers in het dorp. Dat meldt het AD .

In een verklaring stelt het college van b&w van Houten: “Vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed in onze democratie. Maar bedreigingen horen daar zeker niet bij. Dan wordt een belangrijke grens overschreden. Bedreiging is onacceptabel en daarom is hiervan aangifte gedaan. Het is van belang dat we op een normale en veilige manier ons werk kunnen doen en dat het democratisch proces doorgang kan vinden.”