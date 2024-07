Racisme krijgt een strafschop terwijl team Marokko zegeviert Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 215 keer bekeken • bewaren

Abdelilah Amraoui Creative Director Artistic Ninja

De recente overwinning van Marokko op Argentinië tijdens de Olympische Spelen heeft veel aandacht getrokken in de Nederlandse media. Velen spreken van een "stunt" en een "shock," maar deze karakterisering doet afbreuk aan de realiteit en prestaties van het Marokkaanse voetbalteam. Als trotse Marokkaanse gemeenschap weten we dat deze overwinning niet slechts een toevalstreffer was, maar het resultaat van jarenlange inspanning en succes.

Marokko’s wereldprestatie

Het Marokkaanse nationale team staat niet voor niets hoog aangeschreven. Tijdens het WK 2022 in Qatar heeft Marokko de wereld verrast door de halve finales te bereiken en uiteindelijk als vierde te eindigen. Dit was een historische prestatie die het land op de wereldkaart van het topvoetbal heeft gezet. Het was geen toevalstreffer, maar een bewijs van het talent en de toewijding binnen het Marokkaanse voetbal.

De wedstrijd tegen Argentinië

In de wedstrijd tegen Argentinië opende Marokko de score met een prachtig doelpunt na een knappe assist van Bilal El Khannouss in de 47e minuut van de eerste helft. Deze assist volgde op enkele verfijnde tiki-taka-momenten, waarbij Marokko de bal snel en precies rondspeelde. Het tweede doelpunt voor Marokko kwam later in de wedstrijd, toen Soufiane Rahimi een penalty verzilverde na een zware strijd waarin Argentinië continu probeerde om het Marokkaanse combinatievoetbal te verstoren.

Ondanks de extra 15 minuten speeltijd die de scheidsrechter aan Argentinië verleende in een poging om een gelijkspel af te dwingen, bewees Marokko zijn kracht en doorzettingsvermogen door de overwinning vast te houden. Tarik Sektioui, voormalig Eredivisie-speler en nu bondscoach, zag zijn team schitteren met strategisch spel en technische finesse.

De uiteindelijke overwinning was het resultaat van strategisch spel en hard werken. De Nederlandse media benadrukken echter vooral de "stunt" en de "shock," wat suggereert dat onze overwinning onverwacht en eenmalig was. Dit narratief negeert onze eerdere prestaties en de constante groei van ons team.

Argentijnse racisme rel

Het is ook belangrijk om de bredere context in overweging te nemen. Argentinië heeft recentelijk internationaal kritiek gekregen vanwege een racismerel waarbij spelers racistische en transfobe liederen zongen na de Copa América. Ondanks wereldwijde verontwaardiging probeerden Argentijnse functionarissen de ernst van de incidenten te bagatelliseren. Vanuit dit perspectief kan men zeggen dat karma zijn werk heeft gedaan: teams die zich schuldig maken aan discriminerend gedrag worden uiteindelijk geconfronteerd met hun eigen daden op de meest onverwachte momenten. Zoals het gezegde luidt, "karma is a bitch."

Media bias en raciale dynamieken

De Nederlandse voetbalblog Soccernews deed er bijvoorbeeld voorafgaand aan de wedstrijd alles aan om ons te treiteren door te suggereren dat het voor Argentinië een gemakkelijke driepunter zou worden. Argentinië werd getipt als de toekomstige Olympisch kampioen. Dit toont een typisch vooringenomen frame dat gevoed wordt door een gebrek aan erkenning van de enorme ontwikkeling van het Marokkaanse elftal. Onze spelers worden voor minimaal 30 à 40 miljoen euro verkocht aan topclubs wereldwijd, wat een duidelijk teken is van onze groei en kwaliteit.

Toch lijkt de media dit compleet te negeren en blijven ze hangen in oude, negatieve stereotypen. Deze vooringenomenheid wordt verder versterkt door de manier waarop de VAR-beslissing en de daaropvolgende chaos tot een mediaspektakel zijn gemaakt. Opnieuw werden de "mocro's" negatief geprojecteerd, terwijl het juist een moment had moeten zijn van erkenning voor ons team en onze prestaties.

Conclusie

De overwinning van Marokko op Argentinië is geen "stunt" maar een logisch gevolg van het harde werk en talent binnen ons team. Als gemeenschap moeten we trots zijn op onze prestaties en blijven strijden voor eerlijke erkenning. We moeten de vooringenomenheid in de media aan de kaak stellen en blijven vechten voor gelijkheid, zowel op als naast het veld. Deze overwinning is slechts een stap in onze voortdurende reis naar erkenning en succes in de wereld van het voetbal. En laten we niet vergeten: karma is altijd aanwezig, zelfs in de sportwereld. Het is jammer dat de VAR-beslissing en de media-aandacht voor chaos overschaduwen wat een schitterende overwinning had moeten zijn, maar we blijven trots op ons team en hun prestaties.