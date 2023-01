Racisme en grensoverschrijdend gedrag bij wervingsdag voor cabinepersoneel

Een Spaans recruitmentbureau zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag bij het werven van cabinepersoneel voor Kuwait Airways. Stewardessen moesten hun kleren uittrekken en er was sprake van racisme, zo melden Spaanse media . De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar het bureau.

Het gaat om het bedrijf MECCTI, dat voor meerdere luchtvaartmaatschappijen – met name in het Midden-Oosten – personeel rekruteert. Tijdens een speciale wervingsdag in november, net buiten Madrid, werden geïnteresseerde kandidaten voor Kuwait Airways uitgenodigd voor een sollicitatieprocedure.