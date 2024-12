Racisme en fascisme zijn in BBB bijna een onderdeel van de cultuur Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 563 keer bekeken • bewaren

Mona Keijzer is ontevreden over het feit dat het Openbaar Ministerie haar niet wil vervolgen wegens groepsbelediging. Ze beweert namelijk dat antisemitisme bijna onderdeel is van de islamitische cultuur. Dat is – zegt het OM – zeker stigmatiserend maar een politicus moet zulke dingen kunnen zeggen. Met andere woorden: als wij in een dronken bui dat op Facebook zetten, gaan we voor gaas, maar hare excellentie niet. Niet dat dit Keijzer tegen de borst stuit. Ze meent dat ze de zuivere waarheid heeft gesproken en dat de vrijheid van meningsuiting in gevaar komt als je zulke dingen niet meer mag benoemen.

Daarom heet zij een rechtszaak tegen haar welkom. Die krijgt ze misschien ook wel want de moslims die aangifte tegen haar deden, hebben een zogenaamde artikel 12 procedure aangespannen. Zij vragen de rechter het OM een aanwijzing te geven Keijzer tóch te vervolgen. Ze wil graag bij die zitting het woord voeren om te vertellen dat zij daar geen bezwaar heeft tegen heeft. Keijzer heeft het fameuze advocatenechtpaar Knoops – ook verdedigers van Wilders – vast in de arm genomen.

Waar gaat het om? In de zogenaamde sepotbrief van het Openbaar Ministerie staan drie uitspraken die Mona Keijzer op 17 mei deed in de talkshow Sophie & Jeroen als reactie op woorden van Arnon Grunberg, die ook was aangeschoven.

1. (…) Wat je ziet is dat veel asielmigranten komen uit landen met een islamitisch geloof. We weten dat daar Jodenhaat, ja, onderdeel is bijna van de cultuur (…).

2. (…) Van mensen die uit die landen komen, die krijgen dat op een andere manier mee dan wij dat meekrijgen (…)

3. (…) Het is niet zo dat het alleen bij mensen uit islamitische landen speelt, want anders hadden we de Holocaust niet gehad. Dus daar heeft u helemaal gelijk in. Maar dit is een paragraaf die gaat over integratie. Integratie gaat ook voor een groot gedeelte over vluchtelingen die uit landen komen met een islamitische achtergrond. We weten dat bij mensen in die landen antisemitisme op een veel andere manier in de cultuur zit dan die bij ons. En ik vind echt, en met mij de onderhandelaars aan die tafel, dat we dit moeten adresseren. En wij hebben het bijbrengen van de kennis over de Holocaust ook als iets gezien dat je nadrukkelijk aan de orde moet stellen (…).

4. (…) Maar ontkent u dan dat bij mensen met een islamitisch geloof antisemitisme vaak onderdeel is van de cultuur? Als je toch kijkt naar Hamas en de verklaring die ze daar hebben, daar zit het toch in? Ik ben gewoon verbaasd dat dat ontkend wordt (…).

Bij WNL op Zondag had Mona Keijzer de veine keer op keer te beweren dat deze uitspraken op een wetenschappelijk fundament stonden. Desgevraagd wist ze slechts de controversiële Berlijnse hoogleraar Ruud Koopmans te noemen, een man die te rechter zijde voor een soort profeet wordt gehouden omdat hij precies zegt wat ze daar willen horen.

Met wetenschap hebben de uitspraken van Mona Keijzer weinig te maken. Het is zeker het geval dat er in de meeste islamitische landen een grote afkeer bestaat van Israël en een totale solidariteit met de Palestijnen. Op grond daarvan kun je echter niet beweren dat in landen met een islamitisch geloof jodenhaat, ja onderdeel bijna is, van de cultuur. Dat is een loze beschuldiging waarmee je iedereen in de beklaagdenbank plaatst, die met deze islamitische cultuur – wat dat ook moge zijn – in verband kan worden gebracht. Het is pure haatzaaierij, ondanks dat woordje 'bijna'. Keijzer herháálde ook nog dat bij islamieten antisemitisme vaak onderdeel is van de cultuur. En dan noemt ze als voorbeeld Hamas. Alsof die beweging staat voor de islam.

Net als haar hartsvrienden bij de PVV wil Mona Keizer moslims stigmatiseren. Zij zijn volgens haar vanwege hun cultuur antisemieten tenzij ze het tegendeel omstandig bewijzen.

Het zal mij een rotzorg zijn of er een proces van komt. Problematischer is dat er in het maatschappelijk debat een nieuwe grens overschreden wordt. Het gaat niet langer om een uitwisseling van argumenten maar om het wederzijds slingeren van beschuldigingen. Daardoor wordt tweedracht gezaaid. Bij WNL op Zondag hield Mona Keijzer ook nog vol dat het kabinet met één mond spreekt. Het kabinet beschuldigt in deze visie dus iedereen die je kunt onderbrengen in de islamitische cultuur van antisemitisme. Dan is dat niet jouw kabinet maar een vijandig regime waar je voor op moet passen. Juist nu we van alle kanten worden opgeroepen ons schrap te zetten tegen een externe vijand, zaait een minister verdeeldheid, laat zij nadrukkelijk weten een belangrijk deel van de bevolking niet te vertrouwen.

Maar ach, we kunnen ook liberaal zijn en zo tolerant dat we de normen van Mona Keijzer zelf tot de onze maken als we haar en haar partij onder de loep nemen. Daar gaat hij dan: de uitspraken van Mona Keizer geven geen ruimte voor een andere conclusie: in de BBB zijn racisme en fascisme, ja onderdeel bijna van de partijcultuur.

Ze zal dit wel een schitterende bijdrage vinden aan het debat en een prachtige manier om de vrijheid van meningsuiting te vieren.

