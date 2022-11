Racisme en fascisme worden steeds zichtbaarder in Nederland

24 nov. 2022 - 12:29

Nederland heeft al tientallen jaren een rechts nationalistische onderstroom. We blijven ons in Nederland maar voorspiegelen dat we een vlekkeloos, fatsoenlijk en netjes aangeharkt land zijn. Dat bij ons racisme en fascisme niet bestaat. En dat ons rechts radicaal nationalisme louter komt door ontevreden oud PvdA en VVD kiezers die wel weer PvdA/ VVD of D66 gaan stemmen als we Wilders stemmers maar hun zin geven. We hebben in Nederland een zeer sterke en krachtige rechts radicale onderstroom. Dat willen we niet onder ogen zien. Dat wil niemand echt benoemen. En als je benoemt dan demoniseer je. Ook het midden hier is giftig aan het worden. In Nederland heb je corruptie, racisme, seksisme en fascisme. We zijn absoluut niet alleen maar een fatsoenlijk land. We zijn op veel fronten geen haar beter als die "knoflooklanden" waar we op afgeven. We denken van ons zelf dat we altijd beter zijn, maar we zijn niet. Zeker onze rechts radicale onderstroom niet. Die Le Pen en Trump rechtsom passeren. Er hoeft in dit land helemaal niets te gebeuren of de boel vliegt hier in de brand. De laatst tijd steeds vaker letterlijk. Ik roep niet op tot een verbod op de PVV en Forum. Maar laten we a.u.b eens die deken van naïviteit afwerpen. Han is hier de laatste die naïef is, maar voor de rest stikt het ook hier met mensen die gigantisch de kop in het zand hebben. Zelfs hier zou ik bijna willen zeggen.