Racisme aan de Franse Rivièra, toegang tot strandtenten alleen voor witte bezoekers

11 aug. 2022 - 13:31

Zou het misschien kunnen dat de ondernemer denkt minder witte gasten te krijgen als hij de gekleurde binnen laat? Of dat er ruzie van komt omdat vele witten mensen nou eenmaal tegen kleurlingen zijn? Niet in de gaten hebbend dat zij nou juist STEMMEN op de partijen die de grenzen wagenwijd open zetten. En daar bedoel ik mee PVV, JA21, FvD en dus ook Front National van le Pen. Deze partijen zijn allemaal liberaal. Liberaal = de overheid legt het bedrijfsleven geen strobreed in de weg. In Europa wordt dat vertaald in: de overheid helpt het bedrijfsleven, liefst de hele grote, zo veel zij kan. Geert Wilders zat als gedoger in Rutte 1. Heeft iemand een criminele Marokkaan richting zijn "eigen" land gestuurd zien worden? Heeft iemand gezien of gehoord dat Wilders in het regeerakkoord had laten opnemen dat we moeten stoppen met asielzoekers binnen laten? Nee. Niets van dat alles. En zijn fans vragen zich niet af waarom dat zo is. Waarom niet? Omdat ze een heel laag i.q. hebben en DENKEN hun veel moeite kost.