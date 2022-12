Rabobank waarschuwt voor forse stijging boodschappenprijzen

"De consument heeft het ergste nog niet gezien.’ Met die alarmerende woorden waarschuwt onderzoeker Sebastiaan Schreijen van de Rabobank in het AD voor een forse stijging van de prijzen in supermarkten. Reden is dat de voedselproducenten nog steeds kampen met hogere kosten als gevolg van de energiecrisis. De prijs van een verpakkingsmateriaal als glas bijvoorbeeld is verdubbeld. De prijzen zullen daarom met 10 tot 20 procent stijgen.