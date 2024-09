Rabbi die Netanyahu adviseert, zegent soldaat die Palestijnse gevangene verkrachtte

Schokkende beelden weer uit Israël. Dit keer niet vanwege het willekeurig ombrengen van Palestijnen met oorlogstuig maar van een hoge geestelijke die de zegen geeft aan een oorlogsmisdadiger en zijn gedragingen prijst. De rabbi bezweert de militair dat hij volledig onschuldig zal worden bevonden en merkt ook nog op dat hij "in andere landen" een onderscheiding zou hebben gekregen. Onduidelijk is of hij doelt op Rusland, Noord-Korea, Iran of op een andere dictatuur die zich in het naleven van de internationale rechtsorde met Israël kan meten.