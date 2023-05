Raalte ‘viert’ Pinksteren met bluesfestival met slavernijnostalgie • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 250 keer bekeken • bewaren

Premier Mark Rutte noemde de slavernij eind 2022 “een misdadig systeem, dat wereldwijd onnoemelijk veel mensen onnoemelijk veel en groot leed heeft gebracht, en dat doorwerkt in de levens van mensen hier en nu”. Hij sprak “over geseling en marteling tot de dood erop volgde, over mensen van wie ledematen werden afgehakt, over brandmerken in het gezicht”.

De gruwelijkheid van de slavernij lijkt nog niet overal doorgedrongen. Zo blijkt het misdadige systeem in het Overijsselse Raalte toch vooral een geinig decor voor het festival ‘Ribs & Blues’, zo valt op te maken uit een artikel in de Stentor: “Voor de 25ste keer ademt Raalte tijdens de pinksterdagen de sfeer van de katoenplantages in het zuiden van de Verenigde Staten. Op het grootste roots- en bluesfestival van Nederland smullen zo’n 40.000 bezoekers drie dagen van muziek en vette spareribs. De uit sloophout opgetrokken kraampjes bij Ribs & Blues verwijzen naar de armoedige huisjes van zwarte slavenarbeiders.”

Op Twitter reageren mensen onthutst op de laconieke wijze waarop er wordt omgesprongen met een geschiedenis van misdaden tegen de menselijkheid.