Raak ze waar het pijn doet: Disney verloor miljoenen abonnees na buigen voor Trump-fascisme

Disney+ en Hulu verloren in de maand september maar liefst 3 miljoen abonnees direct nadat het mediabedrijf talkshowhost Jimmy Kimmel ontsloeg onder druk van het Trump-regime. Niet veel later werd Kimmels "schorsing voor onbetaalde tijd" toch maar weer teruggedraaid. Inmiddels is Kimmel weer gewoon te zien met zijn late night-talkshow, zowel op de zender als op YouTube, met hogere kijkcijfers dan ooit.
Cijfers van analysebedrijf Antenna laten zien dat het aantal opzeggingen in september verdubbelde ten opzichte van augustus: van 4 naar 8 procent voor Disney+ en van 5 naar 10 procent voor Hulu. De massale exodus volgde op Disney's controversiële besluit op 17 september om Kimmel's show van de buis te halen. Dit gebeurde nadat mediawaakhond Federal Communications Commission (FCC) onder leiding van Trump-benoemde Brendan Carr druk uitoefende op de omroepen. Kimmel is al jaren een doorn in het oog van Trump vanwege zijn snoeiharde kritiek op de wannabe-autocraat. Trump zei al lange tijd dat hij Kimmel van de buis wilde.
Na massaal protest, waarbij ruim 400 Hollywood-sterren een door de burgerrechtenorganisatie ACLU gesteunde open brief ondertekenden, draaide Disney de beslissing terug. Die draai is blijkbaar niet alleen ingegeven door de kritiek, maar zeker ook door de abonnementeninkomsten die Disney in rook zag opgaan. Kimmels 'comeback'-monoloog, waarin hij zijn vrije meningsuiting hartstochtelijk verdedigde, werd zijn meest bekeken uitzending ooit met 15 miljoen views in 16 uur.
Meer over:actueel, disney, jimmy kimmel, donald trump, fascisme
