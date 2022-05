Raadslid legt werk neer na 'doodsbedreigingen vanuit de PVV' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 313 keer bekeken • bewaren

Raadslid Peter van der Velden van Belang van Nissewaard is per direct uit de gemeenteraad gestapt omdat hij vanuit zijn oude partij de PVV met de dood is bedreigd. Dat meldt het AD. Van Der Velden heeft per brief burgemeester Foort van Oosten op de hoogte gesteld en aangifte gedaan bij de politie.

‘Ik wil niet als Pim Fortuyn eindigen’, zegt Van Der Velden die in 2018 als fractievoorzitter van de PVV in de raad belandde, om een jaar later na een conflict die partij te verlaten. Het AD meldt nu dat volgens Van Der Velden ‘er vanuit de PVV een wens was uitgesproken om mij uit de weg te ruimen en hoe dit dan zou moeten gebeuren’. Een oud-partijgenote zou hebben gesproken over een kogel. Bandopnames van dat gesprek liggen volgens Van Der Velden ‘inmiddels bij het Openbaar Ministerie’. Ook zou een ander PVV-raadslid ‘diverse keren bij zijn huis in Spijkenisse en dat van zijn vriendin in Hoogvliet hebben gepost’.

Van Der Velden zelf kwam eind vorig jaar in opspraak toen het onduidelijk bleek te zijn waar hij precies woont: In Spijkenisse, dat onderdeel is van Nissewaard, of toch in Hoogvliet (onderdeel van Rotterdam). Dat er ambtenaren op onderzoek gingen, onder meer op het adres van zijn vriendin, omschreef de ex-PVV’er op Trumpiaanse wijze als ‘een heksenjacht’. Dat adresonderzoek was gestart na een melding van oud-partijgenoot Anita Verweij, dezelfde persoon die volgens Van Der Velden nu over ‘een kogel’ heeft gesproken. Iets wat zij zelf weerspreekt.