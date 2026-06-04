Raad van toezicht Milieudefensie stapt op om verzwijgen extreemrechts verleden Donald Pols Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 355 keer bekeken • Bewaren

De volledige raad van toezicht van Milieudefensie is opgestapt. De toezichthouders van de milieuorganisatie wisten al sinds 2015 dat oud-directeur Donald Pols vroeger actief was bij een extreemrechtse Zuid-Afrikaanse studentenbeweging, maar deden daar niets mee. Dat leidde tot "veel onrust" en "een gebrek aan vertrouwen", laten de leden van de raad donderdag weten. Ze willen met hun vertrek de rust helpen herstellen. Dat melden ANP en NRC.

Pols maakte een omstreden stap van Milieudefensie naar 's lands grootste CO2-uitstoter Tata Steel. Die nieuwe betrekking was van korte duur: hij startte maandag, maar werd dinsdag alweer de laan uitgestuurd toen onderzoeksjournalist en historicus Anne-Lot Hoek op zijn extremistische verleden stuitte. De geboren Zuid-Afrikaan bleek in zijn studententijd voorzitter te zijn geweest van het Afrikaner Studente Front. Dat wilde het apartheidsregime in Zuid-Afrika behouden en probeerde dat onder meer te bereiken door bijeenkomsten van het ANC van Nelson Mandela te verstoren. Het logo van het ASF was een runeteken dat tijdens het Duitse nazibewind ook door de SS werd gehanteerd. Pols zei na zijn ontslag in een interview met NRC dat hij zijn "geheim" 35 jaar lang met zich heeft meegedragen en dat niemand daarvan op de hoogte was.

Dat blijkt niet waar te zijn. De voorzitter van de raad van toezicht van Milieudefensie, Marty Smits, zegt dat het verleden van Pols bekend was bij de sollicitatiecommissie die hem in 2015 aanstelde. Ook in 2021 heeft Pols intern afstand genomen van zijn verleden. Dat deed hij echter nooit publiekelijk en ook bij Tata Steel was het niet bekend.

Om zijn overstap naar Tata Steel was Pols begin mei al per direct weggestuurd bij Milieudefensie. Interim-directeur Jacqueline Smit zegt dat de directie en de medewerkers deze week werden overvallen door het verleden van Pols. "En ook door het feit dat de raad van toezicht dit al jaren wist. De situatie die hierdoor is ontstaan, maakt het een begrijpelijke keuze van de raad van toezicht om haar positie ter beschikking te stellen", aldus Smit.