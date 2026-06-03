Raad van State veegt bezwaren tegen nieuwe partijnaam PRO van tafel Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 169 keer bekeken • Bewaren

De gefuseerde combinatie GroenLinks-PvdA mag zich voortaan PRO (Progressief Nederland) noemen. Een aantal plaatselijke partijen die al langer een soortgelijke naam voeren waren naar de Raad van State gestapt omdat ze verwarring vrezen. Dehoogste bestuursrechter constateert dat de nieuwe naam niet in strijd is met de Kieswet omdat de naam PRO slechts wordt gebruikt door enkele lokale partijen en verder niet landelijk is geregistreerd. Dat laatste is waar naar gekeken wordt. Bij de opstelling van de vernieuwde Kieswet uit 1988 werd al rekening gehouden met dergelijke conflicten. Daarbij werd vastgesteld dat een lokale partij niet landelijk het alleenrecht op een partijnaam kan claimen, andersom kan dat overigens wel. De Raad van State citeert uit de stukken van destijds:

"Een registratie voor de Tweede-Kamerverkiezing blokkeert dus de registratie van een overeenkomstige aanduiding op lager niveau. Andersom is dat niet het geval. Registratie van een aanduiding op provinciaal of gemeentelijk niveau staat er niet aan in de weg dat een nieuw opgerichte groepering voor de Tweede-Kamerverkiezing een overeenkomstige aanduiding laat registreren. […] Om het concrete door de aan het woord zijnde leden genoemde voorbeeld te nemen: als een landelijke groepering voor de Tweede-Kamerverkiezing om registratie van de aanduiding «Algemeen Belang» verzoekt, dan kan dat verzoek worden ingewilligd, ook al hebben er in tal van gemeenteraden groeperingen zitting die dezelfde aanduiding hebben laten registreren."

Dat wil niet zeggen dat partijen als Pro Veenendaal nu hun naam moeten veranderen. Het is voor gemeente- en provinciale verkiezingen aan de lokale Kiesraad te bepalen welke namen worden toegelaten. Daarbij wordt rekening gehouden met wie de naam al het langst gebruikt. PRO wil overigens proberen lokale partijen met een soortgelijke naam uit eigen beweging de naam te laten veranderen, al dan niet geholpen door een financiële bijdrage.

Met de uitspraak van de Raad van State is de weg vrij voor de formele naamswijziging van GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer. Het presidium, het dagelijks bestuur, heeft daarover al een principebesluit genomen. De volgende stap is een stemming in de hele Kamer. Die stond aanvankelijk al gepland op 12 mei, maar werd vanwege de zitting bij de Raad van State uitgesteld. De stemming staat nu voor komende dinsdag gepland. Op zaterdag 13 juni is het oprichtingscongres van Progressief Nederland. GroenLinks en PvdA houden dan formeel op te bestaan.