Raad van State: ‘tovervloeren’ veeboeren lossen stikstofprobleem niet op

De Raad van State heeft woensdag bevestigd wat iedereen eigenlijk al wist: innovaties kunnen de stikstofcrisis nu niet oplossen. “Het is onzeker of emissiearme melkveestallen in de praktijk doen wat ze beloven, terwijl zekerheid volgens Europese natuurbeschermingsregels wel vereist is bij het verlenen van natuurvergunningen”, concludeert de Raad van State. Om die reden worden de natuurvergunningen van drie veehouders met een emissiearme stal vernietigd.