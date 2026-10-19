Raad van State oordeelt vernietigend over VVD-verbod op religieuze uitingen bij boa's Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 614 keer bekeken • Bewaren

De Raad van State (RvS) heeft het wetsvoorstel van VVD-Kamerlid Claire Martens-America om boa’s zichtbare religieuze symbolen te verbieden vernietigend beoordeeld. Dat schrijft de Volkskrant. De Afdeling advisering van de RvS oordeelt dat het door de VVD en andere partijen op rechts zo gewenste verbod “ontoereikend is gemotiveerd” en adviseert het voorstel in de huidige vorm niet in behandeling te nemen.

Martens-America kiest volgens de Raad voor "een strikte scheiding van kerk en staat", maar kan vervolgens geen enkele andere Nederlandse wet noemen waarin zo’n harde lijn is doorgevoerd. Die geveinsde neutraliteit van de staat is in Nederland bovendien niet eens wettelijk vastgelegd en religieuze uitingen in de openbare ruimte zijn in beginsel gewoon toegestaan. Het Kamerlid laat daarnaast na aan te tonen dat hoofddoeken (of keppeltjes of kruisjes, maar het doelwet bij de VVD is in beginsel moslims) bij boa’s in de praktijk ooit tot problemen hebben geleid.

Het verbod gaat volgens de RvS in tegen de godsdienstvrijheid én het recht op gelijke behandeling, terwijl de indiener niet in staat is te onderbouwen waarom zo’n inbreuk überhaupt nodig is. De Raad - ongevoelig voor het gepruttel in de VVD-onderbuik - waarschuwt dat de maatregel stigmatiserend kan werken, de toch al krappe arbeidsmarkt verder onder druk zet en vooral mensen treft die al een achterstandspositie hebben. Het verbod zou vrouwelijke islamitische boa’s met een hoofddoek zwaarder raken dan hun mannelijke collega’s: indirect onderscheid op grond van geloof en geslacht. Ook al werkzame boa’s moeten per direct hun symbolen afleggen, een gevolg waar de toelichting van Martens-America met geen woord over rept. Het mensenrechtencollege stelt dat de overheid het discriminatieverbod juist hoort te verdedigen en mensen moet beoordelen op “hun feitelijk handelen en gedrag”.

De VVD schiet volgens de Raad bovendien door in de reikwijdte. Het verbod geldt voor álle uniformdragende boa’s, van parkeercontroleurs en boswachters tot treincontroleurs en leerplichtambtenaren. Minder ingrijpende alternatieven, zoals in het Verenigd Koninkrijk al jaren gebruikelijk is met in het uniform geïntegreerde hoofddoeken, tulbanden en keppeltjes, zijn niet eens serieus overwogen. De Raad stelt verder terecht de vraag waarom het verbod alleen religie treft en niet ook politieke of seksuele uitingen en tatoeages, als neutraliteit echt het doel is. Het advies van de RvS luidt dan ook dat Martens-America haar wet moet voorzien van een deugdelijke motivering, aanpassen of volledig intrekken.