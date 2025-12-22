Raad van State oordeelt opnieuw keihard over bbbroddelwerk Femke Wiersma Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 560 keer bekeken Bewaren

Opnieuw blijkt demissionair BBB-minister Femke Wiersma broddelwerk te hebben afgeleverd. Haar plannen om de stikstofregels aan te passen, zijn volgens een advies van de Raad van State onder de maat. Het adviesorgaan meent dan ook dat Wiersma het wetsvoorstel beter niet in de huidige vorm bij de Tweede Kamer kan indienen.

De BBB’er stelt voor om de zogeheten kritische depositiewaarde (kdw) uit de wet halen. De kdw is de maximale hoeveelheid stikstof die in een natuurgebied mag neerslaan. Komt er meer stikstof in de natuur, dan bestaat er een groot risico dat bijvoorbeeld de biodiversiteit achteruitgaat.

Het alternatief dat Wiersma voorstelt voor de kdw is volgens de Raad van State onvoldoende onderbouwd, vaag en vrijblijvend. De BBB’er stelt voor om de stikstofuitstoot pas in 2035 “aanzienlijk” te verminderen. De Raad van State merkt droogjes op dat er geen waarborgen zijn ingebouwd in het wetsvoorstel om dat onduidelijke doel te bereiken.

“Het voorstel bevat geen kaders of eisen voor concrete (bron)maatregelen om tijdig verdere verslechtering van de natuur tegen te gaan en uiteindelijk natuurherstel te bereiken”, stelt het adviesorgaan.

Nederland heeft met andere landen afgesproken dat de natuur niet mag verslechteren, maar houdt zich al jaren niet aan die afspraak. De BBB heeft de afgelopen jaren een serieuze aanpak van het stikstofprobleem consequent geblokkeerd. Dat is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de achterban van de partij. Boeren blijven daardoor in onzekerheid verkeren.