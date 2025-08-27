Raad van State: Minister mag wel degelijk nog steeds asiel verlenen in schrijnende gevallen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 352 keer bekeken • bewaren

De minister mag nog steeds gebruik maken van de discretionaire bevoegdheid en een verblijfsvergunning aanbieden in schrijnende gevallen. Dat oordeelt de Raad van State woensdag. Vorig jaar weigerde toenmalig PVV-minister van Vreemdelingenhaat nog in te grijpen bij het uitzetten van de 12-jarige Mikael naar Armenië, een land waar hij nog nooit was geweest.

Ook de opvolger van Faber, VVD'er David van Weel hield vast aan de bewering van Faber dat deze regeling is afgeschaft en dat de discretionaire bevoegdheid sinds 2019 is verschoven van de minister naar de directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De uitspraak is gedaan in een zaak van een Iraakse man die een verblijfsvergunning wegens schrijnende gevallen heeft aangevraagd. Van Weel besloot de aanvraag niet te behandelen, omdat hij de bevoegdheid daarvoor niet zei te hebben.

De Raad van State oordeelt nu dat die regels zijn veranderd in lagere regelgeving en niet in de Vreemdelingenwet. Daarom heeft de minister deze bevoegdheid nog steeds, schrijft de hoogste bestuursrechter voor. Weer een slap excuus minder voor xenofobe bewindslieden die elke strohalm aangrijpen om gewortelde kinderen te deporteren.

Bron: ANP