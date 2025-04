Raad van State legt het spuiten met gif in de lelieteelt aan banden

Lelietelers moeten een natuurvergunning hebben als ze met pesticiden willen spuiten. Dat heeft de Raad van State geoordeeld in een zaak die Milieudefensie had aangespannen tegen de provincie Drenthe.

Trouw duidt de reikwijdte van het oordeel. “De uitspraak heeft grote gevolgen voor de lelieteelt. De provincie Drenthe meende dat wanneer een lelieveld op minstens 250 meter afstand van het natuurgebied ligt, dat voldoende waarborg biedt om negatieve gevolgen van pesticiden voor de natuur uit te sluiten. De Raad van State ziet dat anders: die afstand is niet wetenschappelijk onderbouwd. Dat betekent dat iedere lelieteler in Nederland, op welke afstand van een natuurgebied deze ook teelt, voortaan een natuurvergunning nodig heeft.”

De Raad van State stelt dat Milieudefensie tijdens de behandeling van de zaak heeft laten zien dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. “Zo zijn er concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het Holtingerveld gevonden die mogelijk negatieve effecten kunnen hebben op onder andere insecten en beschermde habitatsoorten. Aan zulke mogelijke negatieve effecten mag niet worden voorbijgegaan”, aldus de Raad van State .

De organisatie Meten=Weten is ingenomen met de uitspraak van de Raad van State. “Onderzoek van Meten=Weten toont aan dat bestrijdingsmiddelen ver van de akker terecht komen, tot kilometers diep in Natura 2000-gebieden. Tegelijk is bekend dat pesticiden grote negatieve effecten kunnen hebben op organismen waarvoor ze niet bedoeld zijn. De laatste jaren zien wetenschappers enorme afnames in insectenpopulaties, tot wel 75% of meer.”