Raad van State kraakt plan NSC en BBB voor pensioenreferendum Actueel • Gisteren • leestijd 2 minuten • 3940 keer bekeken • bewaren

De Raad van State heeft maandag een vernietigend advies uitgebracht over het plan van NSC en BBB om verplichte referenda in te voeren bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Volgens de Raad zijn deze referenda niet in het belang van werknemers en gepensioneerden en kunnen ze leiden tot een "(aanzienlijke) verslechtering" van het pensioenperspectief.

Het wetsvoorstel beoogt de huidige pensioenwet zo te wijzigen dat pensioenfondsen alleen voor nieuwe premies naar het nieuwe stelsel overstappen, tenzij minimaal 30 procent van de aangeslotenen stemt en een meerderheid instemt met het overzetten van bestaande pensioenrechten.

De Raad van State heeft "ernstige bezwaren" tegen het plan en stelt dat het een "ernstige verstoring" veroorzaakt van het transitieproces dat al in volle gang is. Het advies noemt het voorstel in strijd met "verschillende eisen van wetgevingskwaliteit" en waarschuwt voor mogelijke rechtszaken.

Voor NSC, dat campagne voerde met 'goed bestuur' als speerpunt, is het advies bijzonder pijnlijk. Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) komt hierdoor in een lastig parket, omdat hij als vicepremier namens het kabinet een oordeel moet geven over het plan van zijn eigen partijleider.

NRC schrijft:

De Raad van State heeft „ernstige bezwaren” bij het voorstel van Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt, Agnes Joseph (beiden NSC) en Henk Vermeer (BBB), die zo fundamenteel zijn dat ze niet opgelost kunnen worden met aanpassingen. Dit NSC-voorstel schendt volgens de Raad van State „verschillende eisen van wetgevingskwaliteit”. Zo gaat het om een kwestie die de afgelopen jaren, ook bij de wetsbehandeling in de Tweede Kamer, al „uitgebreid besproken” is. De Kamer besloot in 2022 om geen referenda in te voeren, en nu willen NSC en BBB dat debat „heropenen”. Dat kan alleen bij „zeer bijzondere en urgente nieuwe inzichten”, schrijft de Raad, waarvan volgens de Raad nu geen sprake is.