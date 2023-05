Raad van State kraakt financieel beleid kabinet: Rutte zadelt opvolgers op met ongedekte rekeningen

15 mei 2023 - 11:05

Dat bepaalt ze natuurlijk niet zelf maar de coalitie en het departement. Daarnaast heeft ze ook te maken met de uitgave van haar voorganger. Waarvan 5 miljard nog niet steeds bekend is waar het aan uit gegeven is. Door de uitgaven van 85 miljard in de corona periode kwam de balans negatief uit. Je mag dealen met de erfenis van je voorganger. Dat geld voor elke minister. Geluk hebben we dat er geen persoon bij D66 zit die een type mondkapjes deal wil sluiten (die niets waard zijn). Er zal nog meer uitgeven moeten worden uitgetrokken om de crises te beslechten (of een begin daarin te maken). Is het niet uit preventie dan wel uit schade die het berokkend en uiteindelijk betaald moet worden. De toeslagenouders, Groningen, klimaat, stikstof. Het ligt er dan ook aan waar je geld gaat halen om deze kosten te dekken. Zolang men kijkt naar de eigen achterban en daarom wil gaan bezuinigen in plaats van waar economen het adviseren te gaan halen (vermogenden) zal het niet beter worden. Met een staatschuld ten opzichte van het BBP is het 49% staan we er nog niet slecht voor. Ver beneden de gestelde norm van 60%. De 3% begrotingstekort kan men wegwerken door de meest vermogende enkele % meer te laten betalen.