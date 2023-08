Raad van State geeft Johan Vollenbroek gelijk en fluit provincie Noord-Holland terug over ‘bossencrematorium’ Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 90 keer bekeken • bewaren

Weer krijgt Johan Vollenbroek gelijk. De natuurbeschermer en stikstofdeskundige verzet zich met zijn milieuorganisatie MOB al jaren tegen de vergunning voor een biomassacentrale in Diemen. De provincie Noord-Holland verstrekte die vergunning in 2019 aan de Zweedse energiegigant Vattenfall. De provincie ‘vergat’ echter om een milieueffectrapportage te maken. Dat had wel gemoeten, oordeelt de Raad van State nu.

Vollenbroek is blij met het oordeel van de hoogste bestuursrechter. Hij noemt de biomassacentrale “het grootste Nederlandse bossencrematorium”. “Vattenfall wil daar roofhout gaan verstoken”, schrijft hij in een verklaring. “Het gaat om 212 miljoen kilo hout per jaar. Vattenfall, dat binnen een generatie fossielvrij beweert te willen opereren, laat zich hiermee wel van haar lelijkste kant zien: eerst nog ernstige schade toebrengen aan bossen in de VS en Baltische staten en dan omschakelen naar fossielvrij? Eerst nog profiteren van de bijna € 400 miljoen fossiele subsidie die Mark Fossiel nog net voor zijn vertrek naar Vattenfall kon schuiven?”

Het verbranden van hout in Diemen zal ernstige schade toebrengen aan natuurgebieden zoals het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen. Vollenbroek waarschuwt voor de neerslag van stikstof, zoutzuur, fluoride, dioxines en zware metalen.