Raad van State fluit wolvenhater Jean Rummenie (BBB) terug Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 124 keer bekeken • bewaren

Demissionair BBB-staatssecretaris Jean Rummenie loopt te hard van stapel met zijn plannen om wolven af te schieten. Dat stelt de Raad van State. Het adviesorgaan dringt er bij het kabinet op aan om af te zien van het voorstel van de BBB’er of het aan te passen.

Volgens de Raad van State maakt Rummenie nu niet duidelijk waarom de huidige regels niet zouden voldoen. Ook blijft mistig waarom het plan van de BBB’er de door hem gesignaleerde problemen zou oplossen.

De voorstellen van de staatssecretaris zijn in strijd met de Europese natuurbeschermingsregels, schrijft de NOS. “Dit komt onder meer omdat onderzoek naar de staat van de wolvenpopulatie in Nederland ontbreekt. Als het niet duidelijk is of de populatie gezond en stabiel genoeg is, moet er volgens Europese wetgeving worden aangenomen dat dit niet het geval is, aldus de Raad. De wolf mag daarom alleen in "uitzonderlijke omstandigheden" worden gevangen of gedood, als er geen andere bevredigende oplossing bestaat en als dit geen negatieve gevolgen voor de soort heeft.”