Raad van State fluit flutkabinet terug: hoofddoekverbod voor boa's is onwettelijk

De Raad van State adviseert tegen het verbod op religieuze uitingen voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) dat demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD) wil invoeren. De wettelijke grondslag voor een dergelijk besluit ontbreekt volgens de belangrijke kabinetsadviseur. Om zo'n verbod in te voeren, moet eerst de wet worden veranderd. Dat meldt ANP.

Het aflopende extreemrechtse dubbeldemissionaire rompkabinetje van VVD en BBB wil boa's verbieden om zichtbare religieuze uitingen zoals een keppeltje of hoofddoek te dragen, omdat dit zogenaamd af zou doen aan hun neutraliteit. Die xenofobe maatregel die in de praktijk toch vooral om een hoofddoekverbod gaat, botst met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging uit de grondwet, aldus de RvS. Het is mogelijk om hiervan af te wijken, maar daar moet de minister dan wel een heel goede onderbouwing voor hebben. Die heeft hij niet.