Raad van State: David van Weel (VVD) ging in de fout met afwijzing Syrische vluchteling Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 51 keer bekeken • Bewaren

Een dag zonder dat een VVD-minister er een bende van blijkt te hebben gemaakt, is een dag niet geleefd. Vandaag is het de beurt aan David van Weel, nu minister van Justitie maar eerder eventjes minister van Asiel en Migratie. In die korte tijd blijkt hij het nieuwe beleid voor de beoordeling van de asielaanvragen van Syrische vluchtelingen “onvoldoende” te hebben gemotiveerd, oordeelt de Raad van State .

“De minister had de humanitaire omstandigheden in het land moeten betrekken en de gevolgen van het handelen en nalaten van het voormalige regime tijdens de burgeroorlog moeten meenemen in zijn beoordeling.”

De concrete aanleiding voor de uitspraak van de Raad van State betreft een asielaanvraag van een Syriër die in 2014 door het Assad-regime gevangen werd genomen en gemarteld. Hoewel Assad verdreven is, maakt de man zich nog altijd zorgen om zijn veiligheid als hij terugkeert naar Syrië.

Van Weel besloot zijn asielaanvraag af te wijzen. Volgens hem is er in Syrië inmiddels sprake van een “lager niveau van willekeurig geweld”. Die beoordeling van de situatie in Syrië moest de weg vrijmaken om de asielaanvragen van Syrische vluchtelingen snel en massaal af te wijzen. Daarmee ging de VVD-bewindsman te kort door de bocht, oordeelt de Raad van State nu.

“De veiligheidssituatie in Syrië kan naar oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak namelijk niet zomaar los worden gezien van de jaren aan oorlog die eraan vooraf zijn gegaan. Dit betekent dat de minister de gevolgen van het handelen van het voormalige regime in Syrië tijdens de burgeroorlog ook moet betrekken bij zijn beoordeling van de veiligheidssituatie.”

De nieuwe minister van Asiel en Migratie, CDA’er Bart van den Brink, moet de bende van Van Weel opruimen en de veiligheidssituatie in Syrië opnieuw beoordelen. Dat komt overigens niet als een verrassing, schrijft dagblad Trouw . Van Weel was al gewaarschuwd.

“Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken concludeerden (…) in een zwaarwegend rapport juist dat de veiligheidssituatie in Syrië (…) ‘instabiel’ en ‘fragiel’ was. Ondanks het verdwijnen van Assad bleef er in het land sprake van geweldsuitbarstingen ‘met vele dodelijke slachtoffers als gevolg’.”