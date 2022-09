Raad van Europa tikt kabinet-Rutte op de vingers: asielopvang Ter Apel 'onmenselijk en vernederend' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 84 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse overheid blijft ernstig in gebreke bij het opvangen van asielzoekers in Ter Apel. Het kabinet-Rutte is door de Raad van Europa op de vingers getikt omdat de rmensenechten in het geding zijn. Commissaris voor de Rechten van de Mens Dunja Mijatović schrijft in een brief aan verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Justitie en Veiligheid) dat het er alle schijn van heeft dat asielzoekers in Nederland een onmenselijke en vernederende behandeling krijgen.

Behalve de erbarmelijke omstandigheden in Ter Apel, kaart de commissaris ook het verschil aan in de opvang tussen vluchtelingen uit Oekraïne en die uit andere delen van de wereld. Daarover schrijft ze:

Ik ben me ervan bewust dat de Nederland, net als andere lidstaten, voor de uitdaging staat om mensen op te vangen die Oekraïne ontvluchten naast het opvangen van nieuw aangekomen asielzoekers en het bieden van meer permanente huisvesting voor personen aan wie internationale bescherming is verleend. Ondanks dergelijke uitdagingen maak ik me zorgen over de grote verschillen in de behandeling van Oekraïners en die van andere nationaliteiten, en sluit me aan bij de oproep van anderen, waaronder het College voor de Rechten van de Mens, om discriminatie te voorkomen bij toegang tot opvang en andere diensten.