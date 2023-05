Raad van Europa gaat schade Oekraïne-oorlog volledig verhalen op agressor Rusland • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 63 keer bekeken • bewaren

De 46 landen verenigd in de Raad van Europa hebben besloten een schaderegister in Oekraïne bij te houden, om de uiteindelijke schade te verhalen op Rusland. Moskou moet volledig verantwoordelijk gehouden worden voor de oorlog tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van een tweedaagse top van de Raad in IJsland. Het was voor het eerst in achttien jaar dat de Raad bijeen kwam.

Het was een "eerste, noodzakelijke, dringende stap" om te zorgen voor "rechtvaardigheid die gericht is op de slachtoffers" van de oorlog, zei raadsvoorzitter Marija Pejcinovic Buric na afloop van de top. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei dat het register "een centrale rol zal spelen in het bestraffen van de oorlogsmisdaden door het Russische invasieleger en om verantwoording te eisen voor de enorme schade die Rusland dag in dag uit aan Oekraïne toebrengt".