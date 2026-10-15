Qua oorlog wordt het in deze wereld steeds gekker Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 1234 keer bekeken • Bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 127

Wat mij opvalt is:

• De machtigste alleenheersers maken met elkaar de dienst uit, hoewel dat nog weinig zegt. Zo gaan Trump, Poetin en Xi Jinping voorlopig ogenschijnlijk vriendelijk met elkaar om. Al kan dat elk moment een andere wending aannemen. Volkomen in strijd met het op Rusland gerichte sanctiebeleid sluit Trump een dieseldeal met Poetin. (De oud-politicus Diederik Samsom heeft meerdere keren tijdens tv-optredens verklaard dat Europa met gasdeals vergelijkbaar strijdig handelt.) Kort daarop stelt de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grynkewich, Europa in een toespraak in Warschau gerust: Twijfel niet aan de Amerikaanse loyaliteit. Wie moeten we geloven, de president of de generaal?

• Van de traditionele spelregels voor het voeren van oorlog trekken steeds minder oorlogsvoerders zich wat aan. Met nieuwe sancties heeft Amerika een grote aanval geopend op het Internationaal Strafhof (ICC), dat zich in Den Haag onder andere met oorlogsmisdaden bezighoudt. Daarmee wordt het ICC op één lijn gesteld met zware criminelen, drugskartels en notoire mensenrechtenschenders. Een voor de hand liggende harde politieke reactie op dit offensief, zowel door de EU als het kabinet Jetten, blijft uit.

• In koeienletters meldt de Volkskrant: ‘Palestijnse cultuur wordt uitgewist, de wereld doet niets om die vernietiging te stoppen.’ Verderop lees ik: ‘De systematische vernietiging van ‘alles wat een maatschappij nodig heeft om te bestaan; valt onder de noemer van ‘genocide intenties’ en is dus een belangrijk bewijs in de genocide-aanklacht die Zuid-Afrika heeft ingediend bij het Internationaal Gerechtshof.’ (Vk 6/10/2026) Een Palestijnse staat is verder weg dan ooit.

• De hybride oorlog is al enige tijd aan de gang. Zonder dat militair geweld wordt genruikt. Hierdoor wordt het maatschappelijk leven voortdurend overal ter wereld ontwricht. Koelingen verhitten. Treinen stoppen. De stroom valt uit. Met nepnieuws en propaganda worden verkiezingen dusdanig beïnvloed dat een verkeerde partij het voor het zeggen krijgt.

• Er dreigt een klimaat te ontstaan waarin een grote oorlog onvermijdelijk lijkt. Emeritus hoogleraar Henri Beunders schrijft in het blad Argus over de demonstratie van De Nieuwe Vredesbeweging. Zijn laatste zin: ‘Deze herfst begint verdacht veel te lijken op het begin van weer een oorlog.’ (Argus 8/10/2026)

Slaap zacht allemaal.

Meer over: opinie , oorlog