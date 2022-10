Qatarese autoriteiten jagen gastarbeiders woning uit voor WK voetbalfans

Duizenden gastarbeiders in Qatar hebben naar aanloop van het WK noodgedwongen hun woning verlaten. De twaalf flatgebouwen in de hoofdstad Doha zouden door de Qatarese regering vrijgemaakt zijn voor de voetbalfans. Dat meldt persbureau Reuters.

Volgens een woordvoerder van de regering hebben de uithuisplaatsingen niets te maken met het aankomend WK voetbal, maar met herindeling van de woongebieden in de hoofdstad. Alle arbeiders zouden een nieuwe woning toegewezen hebben gekregen en van tevoren op de hoogte gesteld zijn.

De golfstaat ligt al langere tijd onder vuur. De arbeiders zouden onder slechte omstandigheden hebben gewerkt aan de stadions die zijn gebouwd en de infrastructuur die is aangelegd voor het WK voetbal. Volgens onderzoeksjournalisten en mensenrechtenorganisaties zijn sinds de toewijzing van het WK in 2010 duizenden gastarbeiders overleden door de slechte omstandigheden. The Guardian schat het getal tussen de 6000 en 6500.