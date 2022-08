Qatar ontwijkt via Nederland belasting in andere landen

Indonesië, Spanje en Polen zijn de dupe van de Nederlandse trucs om Qatar is staat te stellen belasting te ontwijken. De drie landen lijden daardoor miljoenen schade. "De organisator van het WK voetbal bespaarde tussen 2014 en 2020 minstens 40 miljoen euro door een fiscale constructie met twee in Amsterdam gevestigde dochterbedrijven", onthult de Volkskrant . Opvallend is dat de methode Nederland zelf helemaal niets oplevert.

Waarschijnlijk ligt het bedrag van 40 miljoen aan ontweken belasting in werkelijkheid hoger. Recente jaarverslagen van Nederlandse brievenbusmaatschappijen bevatten te weinig informatie om een volledig beeld te kunnen schetsen.

Naast de conventionele vorm van belastingontwijking – via een brievenbusmaatschappij dus – beperkt Qatar de in Europa te betalen belasting via verdragen. De afgelopen jaren hebben negen EU-lidstaten hun handtekening gezet onder een zogeheten belastingverdrag met Qatar, waardoor staatsbedrijven over en weer voordelig kunnen investeren in elkaars landen. In de praktijk profiteert QIA.