PVV’ers vervalsen krantenartikel over Oekraïense vluchtelingen met AI Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 429 keer bekeken • Bewaren

PVV’ers hebben een krantenartikel vervalst om bij hun achterban de indruk te wekken dat er media-aandacht was voor hun xenofobe opvattingen. De fractie van de extreemrechtse partij in Assen plaatste op Facebook een bericht dat zogenaamd afkomstig was uit de Asser Courant.

In werkelijkheid had de krant het betreffende artikel nooit geplaatst: het kwam uit de koker van de PVV zelf. Met behulp van AI had een medewerker het stuk zelf in elkaar geknutseld, meldt RTV Drenthe. “Lees de krant”, schreef de PVV op Facebook bij het verzonnen bericht over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De Asser Courant reageert not amused op het misbruik van de krant. Directeur Evert van Dijk van Mediahuis Noord noemt het “kwalijk dat de PVV de suggestie wekt dat de Asser Courant dit heeft geschreven”. Op verzoek van de krant heeft de PVV de nepvoorpagina weer van sociale media verwijderd.