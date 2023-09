PVV'er gaat af tijdens debat met mislukte imitatie Amerikaanse politiek Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1820 keer bekeken • bewaren

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower wilde tijdens het debat over de spreidingswet voor de opvang van asielzoekers een zogeheten filibuster houden. Dat is een methode die in de VS wordt gehouden om stemmingen in de Senaat te voorkomen zo lang mogelijk uit te stellen. Een spreker kan daarbij in de vergaderzaal aan het woord blijven tot hij er bij neervalt, bijvoorbeeld door de bijbel voor te lezen. Het record staat in de VS op 24 uur en 18 minuten.

Al is de term filibuster naar verluidt afgeleid van het Nederlandse woord 'vrijbuiter' kent de politiek hier geen ruimte voor dergelijke fratsen. Een Kamerlid mag wel lang aan het woord blijven maar op voorwaarde dat de tekst betrekking heeft op het onderwerp. Sprookjes voorlezen kan een parlementariër ook, maar dan gewoon in de kinderopvang of een andere ruimte en in de eigen tijd.

Markuszower had voor het debat over de spreidingswet 6 uur spreektijd aangevraagd. Hij had echter veel te weinig te melden om die tijd te vullen. Na twee uur was hij al uitgekletst. Daarop liep PvdA-Kamerlid Kati Piri naar de interruptie microfoon en kopte de bal in over deze ongewenste poging om het wetgevingsproces te frustreren.

"Hij komt in plaats van zes uur niet verder dan 2 uur en 5 minuten, inclusief interrupties. Laat in ieder geval voor de Handelingen noteren dat Markuszower niet de eerste man is die zijn eigen uithoudingsvermogen overschat," merkte Piri fijntjes op. De in Tel Aviv geboren Markuszower werd in het verleden opgepakt wegens verboden wapenbezit en geschorst bij een synagoge wegens grensoverschrijdend gedrag.

De spreidingswet, bedoeld om de opvang van asielzoekers eerlijker te verdelen over het land zodat bijvoorbeeld ook gemeenten met veel kapitaalkrachtige inwoners hun steentje bijdragen, is een voorstel van staatssecretaris Van der Burg. Hij wordt echter tegengewerkt door zijn eigen partij VVD. De VVD liet zelfs het kabinet vallen over de opvang van asielzoekers waardoor alle grote politieke kwesties in Nederland maandenlang stil komen te liggen.