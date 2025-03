PVV wil juist dat asiel een probleem blijft Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 411 keer bekeken • bewaren

In de Tweede Kamer werd een commissievergadering gehouden over de omstreden asielwet van Marjolein Faber. Het politieke commentaarduo Kee en Van Jole keek er met stijgende verbazing naar. Kee vertelt dat de Kamerleden er niet in slaagden antwoorden te krijgen van de minister op hun vragen. CDA-leider Bontenbal stoorde zich daar zo aan dat hij fel van leer trok tegen het PVV-kopstuk.

Van Jole stelt dat hij niet weet of Faber zich van de domme houdt of dat ze er echt gewoon niks van begrijpt. "Maar dat doet er ook niet toe omdat inmiddels wel duidelijk is dat de PVV niet wil dat de problemen met asielzoekers opgelost worden. Integendeel, die moeten groter gemaakt worden. Het is namelijk het enige punt waarmee die partij kan scoren."

Daarna ging het over de steun aan het herbewapeningsprogramma voor Europa nu duidelijk is dat de VS niet meer als betrouwbare bondgenoot kan worden beschouwd. Kee vertelt over welke kritiek er is op de houding van Piert Omtzigt die zich dinsdag schaarde achter een motie van Joost Eerdmans om niet mee te werken aan het plan om de verdediging van de EU tegen Poetin te versterken.

Voor premier Schoof leidde de Russische dreiging tot pijnlijke taferelen. Hij had zich in internationaal overleg een betrouwbare bondgenoot betoond maar daar waren BBB en PVV niet gelukkig mee. Van Jole constateert dat het rumoer vooral voor de bühne is. "Schoof weet dat hij alleen zaken hoeft te doen met de VVD op dit punt. De andere partijen, die tegen steun aan Oekraïne zijn, gaan het kabinet echt niet laten vallen over de oorlog met Rusland."