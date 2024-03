PVV, VVD, NSC en BBB gaan kijken of ultrarechts kabinet wel mogelijk is als het extraparlementair is

“Het is de bedoeling dat de vier partijen na de presentatie van het eindverslag van informateur Putters, uiterlijk volgende week donderdag, met elkaar verder gaan onderhandelen over de exacte uitwerking van zo'n extraparlementair kabinet, een onbekende vorm in de Nederlandse politiek.”

De vier partijen willen volgens de NOS dat de Tweede Kamer meer macht krijgt. Om die reden willen ze minder dan normaal vastleggen in een regeerakkoord. Het streven naar weinig afspraken is vermoedelijk ook uit nood geboren. De afgelopen maanden bleek regelmatig dat de vier (extreem)rechtse partijen het over veel zaken oneens zijn. Ze verschillen onder meer van mening over de steun aan Oekraïne, de overheidsbegroting en de rechtsstaat.