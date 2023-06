PVV Utrecht gebruikte fractiegeld voor uitvaart

14 jun. 2013 - 10:42

Als een arme vriend van me zou sterven zou ik geen geld inzamelen voor een dure begrafenis, maar een gevoelige grafrede houden, want de waarde van het begrafenisritueel komt niet voort uit de mate van luxe maar uit de emotie van de aanwezigen. Ik kan me wel voorstellen dat PVV’ers door gebrek aan ervaring geen hartverwarmende speeches kunnen schrijven en die geestelijke armoe met geld willen compenseren, maar dan moeten ze dat op een integere manier doen. Door controverse te veroorzaken over de finaciering, benadrukken ze slechts het criminele karakter van de overledene. Sympathiek is dat niet, want Jos van Hal pleegde zelfmoord. Trots op zijn misdaden was hij dus niet.