PVV-tsunami in de Tweede Kamer Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 608 keer bekeken • bewaren

Zondâh dolle, als conciërge van de Tweede Kamer maak ik me zorgen. Ik was altijd trots dat ik hier in het hart van de politiek werk. Nee, nee, die rare bulten in de plenaire zaal, dat is geen klimmuur. Het zijn de ouderdomswratten van Vadertje Staat. Af en toe streel ik ze eerbiedig.

Maar nu spoelt er straks een grote golf van PVV leden de Kamer binnen: zevendertig zetels. Ik ben bang voor een omvolking. Die mensen zijn vreemd, ze praten anders. Zoals Geert Wilders toegaf toen hij van Frans Timmermans zei: hij spreekt wel zeven talen maar niet de taal van het (PVV) volk. Je kunt ze onder elkaar niet verstaan, laatst in de trein voelde ik me buitengesloten: kopvoddentaks, heimweeschotels, haathut…. Allemaal Arabisch voor me.

Ik ben praktisch opgeleid, zoals dat tegenwoordig heet. Maar zal ik als echte Hollander, Hagenees zelfs, straks nog mijn tanden kunnen zetten in een vegaburger tijdens de jaarlijkse barbecue op het Binnenhof? En mijn zonnepaneeltjes, moet ik die weer van het dak afhalen? Gaan we straks niet meer pierewaaien om te zwemmen, maar komt de zee vanzelf naar ons toe?

En dan al die bonje met de islam. Dat zit in het DNA van de partij, vindt Wilders. Nu las ik dat verkenner Ronald Plasterk naam heeft gemaakt met het uitpuzzelen van de genen van een worm. Zou hij, als hij toch bezig is, niet wat aan dat DNA van de PVV kunnen knutselen, zodat mijn lieve Marokkaanse buurvrouw niet meer bezorgd wakker hoeft te liggen?

Poffertjes

Ik vrees dat het nieuwe PVV-kamerlid dat een kermiskraam heeft een tentje gaat beginnen in mijn wandelgangen. Je bent praktisch opgeleid of niet. Volgens haar leider vreten vluchtelingen zich in luxe hotels en cruiseschepen vol met lekkers. Dit zou haar wraak kunnen zijn: vette poffertjes gemaakt van boerenzuivel uit stikstofrijke stallen, voor bij je bakkie pleur. En dat in het hart van de politiek! In gedachten zie ik de ouderdomswratten van Vadertje Staat wit wegtrekken.

Ik voel me een vreemde in mijn eigen Hollandse Kamergebouw. Daarom zeg ik: minder, minder, minder PVV’ers in de Kamer. Dat moeten we gaan regelen. De enige mogelijkheid om deze tsunami tegen te houden is de grenzen te sluiten van Den Haag. Gewoon zorgen dat niemand er meer door kan. Kappe. Maar welke wout is daartoe bereid? Wie heeft ervaring met zoiets?

Wacht, hier in mijn conciërgehok heb ik een adressenlijst. Van wie is dat telefoonnummer ook weer?