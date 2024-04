PVV tekent als enige partij oproep tegen jodenhaat niet omdat andere vormen van racisme wel moeten kunnen

"Met afschuw zien wij dat Jodenhaat terugkeert", stellen veertien Gelderse partijen in een gezamenlijk bericht. "Dit is geen ver-van-mijn-bedshow. Dit gebeurt ook hier in Gelderland." De politici vragen mensen zich uit te spreken tegen Jodenhaat. "Er is hier in ons land én in onze provincie Gelderland geen plaats voor antisemitisme, discriminatie en racisme in welke vorm dan ook."