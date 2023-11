PVV-stemmers zijn zélf de vijfde colonne Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 563 keer bekeken • bewaren

Ze ondermijnen de normen en waarden die de Nederlanders zich in een proces van eeuwen hebben eigen gemaakt.

De PVV klimt in de peilingen terwijl de laatste dagen Omtzigt de grote verliezer is. Dit betekent in ieder geval dat veel kiezers terugkomen van hun opvatting dat hij de nieuwe Messias is die hen naar het paradijs zal voeren. Het wordt weer gewoon de gast die beweert Nederlanders op één te zetten. Hij zal de bokken van de schapen scheiden zoals wij in hoofdstuk 25 van het Mattëus-evangelie lezen: "De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: Jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is".

Zo stellen de stemmers op Wilders het zich voor. De ongewenste elementen worden verwijderd. Daarna komt alles goed.

Naïeve mensen menen dat de fans van Geert Wilders het zo kwaad niet bedoelen. Zij willen het establishment een signaal geven. Zij maken zich zorgen om het slechte bestuur van dit land. Ze willen dat er een eind wordt gemaakt aan de neoliberale gekte. Zij dulden het eigen risico in de zorg niet langer. Zij schamen zich voor de voedselbanken in een rijk land als het onze. Daarmee verneder je deze categorie van de bevolking. Ze weten heel goed wat Wilders drijft: haat jegens iedereen die niet als blank gedefinieerd kan worden, een afkeer van levensstijlen die ook maar enigszins afwijken van de kleinburgerlijke normen en waarden van voor de Beatles en de Stones. Zij hebben die haat ontwikkeld omdat zij ervan overtuigd zijn dat een vijfde colonne ons land komt ondermijnen om er een Hollandistan van te maken. En dat zij daarmee worden geholpen door klimaat- en milieuactivisten die worden aangestuurd door George Soros en het World Economic Forum. Dat drijft hen en niets anders. Ze hebben lak aan democratie en mensenrechten. Ze haten onze grondwet. Ze klappen de handen stuk als ze Wilders weer eens tekeer horen gaan tegen de Europese Unie of de mensenrechtenverdragen waaraan Nederland zich heeft gebonden. Zo zijn die mensen. Neem ze serieus. Het "minder, minder" klinkt hen nog steeds als muziek in de oren. Ze hebben zich even laten afleiden door Lientje en Pieter. Ze keren nu van hun dwaalweg terug.

De kiezers op Wilders zijn zélf de vijfde colonne. Zij ondermijnen zélf de normen en waarden die de Nederlanders zich in de loop der eeuwen hebben eigen gemaakt. Ze stemmen op een man die zijn partij als een dictator regeert. Ze prijzen een sujet dat openlijk Poetin bewondert en tegen alles stemt wat Oekraïne in zijn overlevingsstrijd zal steunen.

Dat laatste is consequent want wat het binnenlands beleid betreft vertoont Rusland grote overeenkomsten met de ideale samenleving die Wilders zich voorstelt. Dit is het voorland waar hij en zijn stemmers op hopen.

Overigens is het verhaal van de bokken en de schapen nog niet afgelopen. Matteüs vertelt verder. De koning vertelt de schapen waarom ze door zijn vader gezegend zijn en deel mogen nemen aan zijn koninkrijk. "Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe". Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toegekomen?". En de koning zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan".

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

