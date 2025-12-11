PVV-Statenlid vervolgd voor zware mishandeling XR-activist en vervolgens vluchten Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 1616 keer bekeken Bewaren

Screenshot: YouTube/Zandvoort Inside

Het Openbaar Ministerie gaat het Noord-Hollandse Statenlid Ronald van Tiggelen (PVV) vervolgen voor het aanrijden van een demonstrante van Extinction Rebellion op 3 maart. Dat meldt ANP. Het OM bevestigt een 73-jarige man uit Zandvoort te gaan vervolgen, maar noemt geen naam. Volgens de advocaat van het slachtoffer gaat het om de PVV'er.

Van Tiggelen wordt vervolgd voor meerdere misdrijven: poging tot zware mishandeling, mishandeling, het verlaten van de plaats van een ongeval en het verstoren van een vergadering. Ook wordt hij vervolgd voor gevaarlijk rijgedrag. Destijds schreef Joop over het voorval:

Van Tiggelen erkent tegenover het ANP dat hij niet afremde toen hij vorige week met zijn auto de blokkade van Extinction Rebellion en Kappen met Kolen naderde. Hij reed dwars door een spandoek dat over de weg was gespannen en raakte daarbij de vrouw.

Het slachtoffer demonstreerde op 3 maart in Haarlem op de openbare weg bij het Provinciehuis. Daar reed Van Tiggelen haar aan. Ze moest naar eigen zeggen in het ziekenhuis verblijven met een lichte hersenschudding. Ook hield ze er een pijnlijke rug en knie aan over. Aan persbureau ANP vertelde het Statenlid later dat hij niet geremd had en niet wist dat daardoor iemand gewond was geraakt.

Van Tiggelen is behalve Statenlid ook fractievoorzitter van de PVV in de gemeenteraad van Zandvoort. Deze zaak laat zien dat onder PVV'ers de criminaliteit nog altijd buitensporig hoog is.