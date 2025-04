PVV-staatssecretaris laat binnenlandse treinreizen fors duurder worden

Chris Jansen, die door Geert Wilders is uitgekozen om als staatssecretaris voor het openbaar vervoer te zorgen, weigert maatregelen te nemen tegen de stijgende kosten voor treinreizigers. Eerder greep de overheid wel in om de stijging tegen te gaan. De PVV'er gaat ook niet voorkomen dat sommige treinritten geschrapt worden. Dat laat hij de Tweede Kamer weten in een brief .

Jansen constateert dat in de nieuwste Voorjaarsnota geen geld is vrijgemaakt om de stijging te dempen. Vorig jaar deed het kabinet dat nog wel en stegen de prijzen voor treinreizen met 6 in plaats van 12 procent. Die operatie gaat niet herhaald worden. Of Jansen daar zelf veel aan kan doen is de vraag. De afspraken in de Voorjaarsnota werden tijdens geheime ontmoetingen in achterkamertjes gemaakt door zijn baas Geert Wilders, zonder overleg met het kabinet.