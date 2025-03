PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie toont echt leiderschap in crisis

Als PVV-bewindspersoon in de regering Schoof valt Ingrid Coenradie al vanaf haar benoeming op door haar optreden. Eerst door openlijk in de Tweede Kamer te praten over haar eigen ervaringen als slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de laatste weken door haar eigenzinnig optreden bij het cellentekort. Waarbij ze tegen de politieke mores in, niet schroomde om ook Geert Wilders, de leider van de PVV die haar in het kabinet Schoof heeft benoemd, fors van repliek te dienen. Toen hij haar recent in haar eigen ministerie fel aansprak over haar, van het PVV-standpunt afwijkende, oplossing voor het nijpende cellentekort.