PVV op ramkoers met formatiepartners over kortwieken NPO, NSC wil helemaal niets bezuinigen

"Onze inzet is dat we niet gaan bezuinigen", zei NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven van de partij tijdens het debat. Wel wil NSC het aantal publieke televisiezenders omlaag brengen van drie naar twee, maar dat is volgens Van Vroonhoven geen bezuiniging. De kosten die hiermee worden bespaard moeten terugvloeien naar de publieke omroep en worden gebruikt voor innovatie en om de NPO interessant te maken voor jongeren. Ze vindt dat "de boel op zijn kop" moet in Hilversum.