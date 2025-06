PVV-ministers stemden voor meer, meer Europese integratie

Maar is de PVV eigenlijk wel zo anti-Europees als Wilders zegt? Follow The Money zocht het uit en komt tot een ontnuchterende conclusie: de PVV-ministers in het kabinet-Schoof stemden juist voor meer Europese integratie . Ook omarmden ze pro-Europese plannen en verklaringen.

Minister Faber zei bijvoorbeeld dat ze naar een vergadering met haar Europese ambtgenoten ging om een Nederlandse opt-out voor asiel- en migratiebeleid te regelen. Maar in de praktijk kwam dat onderwerp helemaal niet ter sprake tijdens het overleg. Wel stemde Faber tijdens de bijeenkomst in met vijf nieuwe Europese wetten.

“Faber was niet de enige minister in het kabinet-Schoof die EU-wetgeving goedkeurde. In de periode dat de PVV deel uitmaakte van het kabinet, stemde de Raad van de EU over 74 Liefst 73 keer stemde Nederland voor. Alleen bij de goedkeuring van de EU-begroting voor 2025 onthield Nederland zich van stemming. (…) De verantwoordelijk minister voor deze stemming was een VVD’er: Eelco Heinen (Financiën). PVV-ministers tekenden dus telkens weer bij ‘het kruisje’ – soms zelfs in directe tegenspraak met hun eerdere opvattingen.”