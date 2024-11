PVV-minister Klever liegt Kamer net zo hard voor als kabinet-Rutte over wapenexport Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2483 keer bekeken • bewaren

PVV-minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) heeft dit jaar militaire exporten toegestaan naar onder meer Egypte, Indonesië en Pakistan ter waarde van 264 miljoen euro. Dit hield zij verborgen voor de Tweede Kamer. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money (FTM) en The Investigative Desk.

Klever heeft sinds haar aantreden in juli dit jaar, de Tweede Kamer niets laten weten over de export van militaire goederen naar Singapore (61 miljoen euro), Indonesië (35 miljoen), Brazilië (23 miljoen) en Egypte (4 miljoen). Door de Kamer in het onwetende te laten, schendt de ministerde afspraken over transparantie rond wapenexport. Ze moet de Tweede Kamer namelijk informeren wanneer ze een exportvergunning verleent, zodat het parlement zijn controlerende taak kan uitoefenen.

Ook Klevers voorganger Liesje Schreinemacher (VVD) hield zich niet aan dat beleid, zo meldt FTM. in de eerste helft van 2024 keurde zij voor 128 miljoen euro aan exporten goed zonder de Kamer te informeren. Het ging om radar-, communicatie of vuurgeleidingssystemen, voor de krijgsmachten van onder meer Pakistan, Marokko en Zuid-Korea.

Dat de minister de Kamer informeert is haar grondwettelijke plicht. In 2011, ten tijde van de Arabische Lente, beloofde het toenmalige kabinet om die plicht voortaan in te vullen door binnen twee weken brieven naar de Kamer te sturen over ‘gevoelige’ exporten: wapenorders van boven de 2 miljoen euro naar landen buiten de EU en de NAVO.