PVV-minister had tot vrijdag Hongaarse nationaliteit, hypocriete Wilders houdt zich muisstil

Geert Wilders gaat traditiegetrouw vol op het orgel over bewindslieden die behalve een Nederlands paspoort ook nog een ander paspoort hebben. Zo vond hij onder meer dat Ahmed Aboutaleb maar staatssecretaris in Marokko moest worden. Voortdurend maakte Wilders bezwaar tegen “ zijn dubbele loyaliteit ”.

“Ik wil geen Turken, of Marokkanen of Zweden in dit huis”, fulmineerde hij in 2017 tijdens het debat over de regeringsverklaring. De PVV-leider eiste op hoge toon inlichtingen van Mark Rutte over ministers met een dubbele nationaliteit. “Dan krijgen ze een mooie motie van wantrouwen aan de broek”, zei hij.