PVV-minister Faber kwam belofte om noodopvang vluchtelingen op te lossen niet na

In februari beloofde toenmalig minister voor asiel Marjolein Faber (PVV) dat ze gemeenten zou helpen de problemen met noodopvang voor vluchtelingen. Ze schreef aan de Kamer dat ze daar een uitgewerkt plan voor klaar had. Trouw heeft achterhaald dat ze die belofte nooit is nagekomen. Het plan blijkt zelfs niet te bestaan.

In asielzoekerscentra zitten veel erkende vluchtelingen. Die horen daar niet, vond ook Faber, maar gemeenten hebben problemen om geschikte opvang voor hen te vinden. Daarom zou de minister extra geld beschikbaar stellen.

Eenmalig 30.000 euro zou er voor gemeenten klaarliggen voor iedere erkende vluchteling die zij overnamen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa). Voor vluchtelingen die tijdelijk konden worden ondergebracht in een hotel zouden gemeenten 38.000 euro ontvangen. (...) Faber had daarnaast ook een financieel argument om de doorstroom van erkende vluchtelingen te versnellen. 'Belangrijk aspect is dat hiermee tevens wordt gepoogd om dure vormen van noodopvang te voorkomen', schreef de voormalig minister aan de Tweede Kamer. Een opvangplek in een noodlocatie, zoals een hotel of een schip, kost gemiddeld 66.000 euro per persoon per jaar. Dat is veel meer dan de circa 30.000 euro die een opvangplek per persoon per jaar in een regulier asielzoekerscentrum kost. Ongeveer de helft van de 70.000 beschikbare opvangplekken bestond begin dit jaar uit noodopvang.

Trouw vroeg in mei aan het ministerie hoeveel gemeenten inmiddels waren ingegaan op het aanbod. Toen bleek dat de regeling helemaal nog niet bestond. Het ministerie beweert nu dat de regeling 'naar verwachting deze zomer wordt gepubliceerd'. Er wachten inmiddels 19.000 erkende vluchtelingen op een plek om te wonen. Het COA kampt met overvolle centra en moet inmiddels weer peperdure commerciële opvang inhuren. De verantwoordelijk minister is nu Mona Keijzer (BBB). De VNG, vereniging van Nederlandse gemeenten, maakt zich grote zorgen over de gang van zaken, schrijft Trouw.

Ondernemers verdienen handen vol geld aan het bieden van opvangplekken die de nood moeten lenigen omdat het beleid faalt.